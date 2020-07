Netflix distribuirà il nuovo thriller di Alexandre Aja con Melanie Laurent: i dettagli!

Il servizio di streaming on demand Netflix si è conquistato i diritti di distribuzione di O2, un thriller di sopravvivenza francese diretto da Alexandre Aja, celebre regista di Crawl, Le Colline Hanno Gli Occhi e Piranha 3D.

Il film, che segna il ritorno di Aja in un progetto di lingua francese dopo 15 anni negli Stati Uniti, è prodotto da Vincent Maraval, Brahim Chioua e Noëmie Devide per Getaway Films. Mélanie Laurent, star di 6 Underground e Bastardi senza gloria, sarà la protagonista del film insieme a Mathieu Amalric (The French Dispatch) e Malik Zidi (Play). Aja sarà anche produttore insieme al suo socio di lunga data Gregory Levasseur.

Il film uscirà su Netflix a metà del 2021.

David Kosse, VP international original film, e Gaëlle Mareschi, creative manager of international original film di Netflix, hanno affermato che Aja "ci porterà su un giro emozionante e inaspettato sia fisicamente che emotivamente, spingendo la sua immaginazione ad un altro livello". Basato su una sceneggiatura originale di Christie LeBlanc, O2 racconta la storia di una giovane donna che si sveglia in una unità medica criogenica. Non ricorda chi è o come sia finita sequestrata in una scatola non più grande di una bara, e mentre sta esaurendo l'ossigeno deve ricostruire la sua memoria per trovare una via d'uscita dall'incubo.

"Dopo un periodo trascorso in lockdown, un progetto che alla base esplora il confinamento e la claustrofobia era un gioco da ragazzi, anzi quasi una necessità", ha detto Aja.

