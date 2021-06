Netflix, Disney, Sony: quali i film che catturano maggiormente l'interesse del pubblico?

COVID o meno, gli ultimi anni hanno visto un incremento nel numero di contenuti cinematografici prodotti dai vari studios, grazie anche alla sempre più rapida espansione delle piattaforme streaming. Ma quali studios sono riusciti a tenere alta l'attenzione del pubblico? Netflix? Disney? Sony? Scopriamolo insieme.

Gli appassionati di cinema si saranno certo resi conto che Hollywood sta macinando film come non mai, e che, COVID o non COVID, i progetti annunciati e/o in lavorazione continuano solo ad aumentare.

Da quanto riportato dal Wall Street Journal, tra i più prolifici degli Studios al momento abbiamo Netflix, seguito a ruota da Sony, Universal e Fox, mentre Paramount, Warner Bros. e Disney chiudono la classifica, con la Casa di Topolino che si ritrova inaspettatamente all'ultimo posto (considerando però che Fox è terza con Twentieth Century Fox, Fox International Productions e Fox Searchlight).

Ma la quantità non fa necessariamente la qualità, ed è anche per questo che nello stesso schema si fa riferimento alla popolarità di questi film, basandosi sul gradimento e l'interesse del pubblico e della critica come registrato da Ampere (che prende in esame una media dei punteggi offerti da Rotten Tomatoes e Metacritic per la critica, e un audience rating che raccoglie le opinioni del pubblico sul web).

Così facendo, ciò che risulta è che Netflix fa registrare una media di 59.1 su 100 per il pubblico, e del 54.4 per la critica. Ma il dato più curioso è rappresentato dal fatto che gli spettatori sembrano perdere interesse più velocemente per i titoli Netflix che per quelli degli altri studios.

Al polo opposto, ancora una volta, si trova Disney, che ha guadagnato la media più alta sia tra il pubblico (70.3) che tra i critici (66), oltre a una popolarità più duratura per i suoi film.

Per ulteriori informazioni sull'argomento potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia, ma intanto diteci la vostra: cosa ne pensate? Quali sono i film che catturano maggiormente il vostro interesse negli ultimi tempi? Scrivetelo nei commenti.

(Fonte immagine: Observer)