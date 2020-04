Netflix vale più di Disney: le azioni della società alle stelle grazie alla Pandemia

Negli ultimi anni è diventato sempre più facile nominare Disney come la major cinematografica e televisiva più importante del mondo. Come altro definire la società proprietaria dei Marvel Studios, di LucasFilm e di una biblioteca di classici amatissimi, dopo tutto? Ebbene, non più Numero Uno a causa della Pandemia di Coronavirus.

Avete capito bene: in termini di mercato, Disney non è più lo studio numero 1 al mondo, recentemente scalzato da Netflix e della sue azioni, schizzate alle stelle a causa dell'emergenza globale legata al SARS-CoV-2. A riportare la notizia ci ha pensato Variety, che ha rivelato che dopo le ultime negoziazioni in borsa della scorsa notte, il colosso dello streaming di Reed Hastings ha superato Disney come patrimonio netto totale, ora pari a 426,72 dollari per azione, che conferisce alla società una capitalizzazione di mercato attuale di 187,3 miliardi.



Numero che batte (anche se di poco) i 186,6 miliardi Disney. Ma a cos'è dovuto questo grande cambiamento? Già detto: la Pandemia Globale, che ha reso Netflix un prodotto di punta nelle case di molte persone, e questo anche a confronto della piattaforma Disney+. Secondo gli analisti, la ragione principale risiede proprio in questa accoppiata auto-isolamento - intrattenimento via streaming. E alla coincidenza dell'uscita di uno degli ultimi prodotti del servizio già tra i più amati, l'eccentrica docu-serie Tiger King, che soprattutto in America è divenuto velocemente molto popolare e più in generale un vero fenomeno globale. Si può aggiungere anche l'incredibile successo de La Casa di Carta, che con la quarta stagione è divenuta la serie più vista al mondo, portando ovviamente soldi e visualizzazioni all'azienda.



È comunque importante sottolineare il buon andamento Disney nonostante l'emorragia da miliardi di dollari dovuta al lockdown. Questo lo si intuisce anche dall'esigua differenza che la separa dalla capitalizzazione attuale Netflix ed è necessario ricordare che non c'è pericolo di fallimento o collasso finanziario, anche grazie a Disney+. Solo che il prezzo delle azioni è ora più basso e Netflix viaggia in impennata spinta dalla crisi globale.



Non è infine chiaro come e quando l'industria cinematografica si riprenderà dall'emergenza, il che significa che non è conseguentemente chiaro se Netflix rimarrà in cima a lungo o se questo suo balzo in avanti sia solo temporaneo, anche se importante, avendo scalfito quell'armatura impenetrabile che sembrava indossare Disney.



Una cosa è certa: Netflix se la sta godendo.