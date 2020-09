David Fincher torna alla regia con Mank, e va dietro le quinte di Quarto Potere: le foto!

L'acclamato regista David Fincher sta finalmente preparando il suo tanto atteso ritorno alla scene grazie a Mank, nuovo film originale Netflix con protagonista il premio Oscar Gary Oldman.

Ben sei anni dopo Gone Girl - L'Amore Bugiardo, Fincher torna alla regia di un lungometraggio prolungando la partnership col servizio di streaming on demand per il quale ha realizzato House of Cards, due stagioni della serie tv Mindhunter e la serie animata Love, Death & Robots: con Mank, in uscita nel corso dell'autunno-inverno 2020, Fincher ha finalmente coronato un sogno nel cassetto, con la sceneggiatura originale - pensate - che venne scritta da suo padre Jack Fincher prima della sua morte, avvenuta nel 2003.

La vicenda segue lo sceneggiatore di Hollywood Herman J. Mankiewicz mentre cerca di superare i suoi demoni personali e professionali per riuscire a realizzare il copione di Quarto Potere, dal quale il regista Orson Welles avrebbe tratto uno dei più grandi capolavori della storia cinema.

Il film è pensato per festeggiare il 79esimo anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche del film di Welles, per il quale Mankiewicz vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura: in calce potete guardare le prime immagini ufficiali, per gentile concessione di Netflix. Nel cast troviamo Amanda Seyfried nei panni dell'attrice Marion Davies, Lily Collins, Tuppence Middleton, Charles Dance, Tom Pelphrey e Tom Burke nei panni di Orson Welles.

