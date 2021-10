Netflix e David Fincher, c'è qualcosa in arrivo: The Killer o un nuovo progetto?

Il binomio composto da Netflix e David Fincher ha dato finora risultati piuttosto felici: Mank è stato un indiscusso successo di critica anche grazie ad uno straordinario Gary Oldman, per cui c'è grande curiosità in vista del prosieguo della collaborazione. Prosieguo di cui, stando a Twitter, potremmo conoscere a breve qualche dettaglio.

Già, perché a pochi giorni di distanza dall'annuncio di Tilda Swinton e Michael Fassbender come protagonisti di The Killer, il nuovo film del regista di Fight Club prodotto proprio dalla grande N, ulteriori novità al riguardo sembrano in procinto di arrivare da parte della nota piattaforma streaming.

La fonte di tutto ciò è un post del profilo Twitter ufficiale di Netflix: "Domani arriva qualcosa di speciale da parte di David Fincher" si legge nel tweet dell'account della piattaforma, con i fan che nei commenti si sono ovviamente immediatamente scatenati nel tentare di indovinare di cosa si tratti.

Le ipotesi sono ovviamente molteplici: è molto probabile che Fincher abbia in serbo qualche annuncio relativo proprio al già citato The Killer (le tempistiche, d'altronde, sembrerebbero quelle giuste), ma non è ovviamente da escludere che la cosa riguardi addirittura un nuovo, misterioso progetto. E voi, di cosa pensate si tratti? Fatecelo sapere nei commenti! La verità la scopriremo soltanto nelle prossime ore.