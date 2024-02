Netflix: cosa dovete sapere sul film live action di City Hunter

Dopo il film di City Hunter con Jackie Chan, Netflix ha deciso di adattare il manga per un nuovo live action.

L'adattamento di City Hunter di Netflix arriverà il 25 aprile sulla piattaforma streaming. La sinossi del manga recita: “Ryo Saeba (Ryohei Suzuki nel film), alias City Hunter. Uno sweeper che soddisfa tutte le esigenze dei suoi clienti. È disposto a fare qualsiasi cosa, dalla guardia del corpo all'omicidio su commissione, ma accetta il lavoro solo se è coinvolta una bella donna o se la sincerità del cliente gli fa tremare il cuore. Insieme alla sua partner Kaori Makimura (Misato Morita), la sorella minore del suo defunto migliore amico, Ryo combatte il male che infesta le ombre della città.” Pubblicato dal 1985 al 1991, il manga ha venduto più di 50 milioni di copie ed è stato adattato in diverse serie di anime, film e live action in tutto il mondo.

Tatsuhiro Mishima (live-action Yu Yu Hakusho) ha scritto la sceneggiatura e c’è Yoshihide Otomo per la composizione della colonna sonora. Shinichi Takahashi è il produttore esecutivo, mentre Keisuke Sanpei e Kosuke Oshida sono i produttori. Netflix produce in collaborazione con HoriPro e Office Shirous.

Parlando invece di adattamenti animati, arriverà presto in Italia City Hunter The movie: Angel dust con il nuovo poster in esclusiva per Everyeye.