Netflix, continuano le polemiche per il Gesù Gay de La Prima Tentazione di Cristo

Il collettivo Porta dos Fundos ha reagito alle critiche ricevute dai cristiani del Brasile per lo speciale di Natale del 2019 di Netflix, col cofondatore Fábio Porchat che ha definito la protesta contro il film La Prima Tentazione di Cristo come "omofobica".

Poco dopo la messa in streaming del film, infatti, è spuntata online una petizione per chiedere a Netflix di rimuoverlo dai suoi canali, petizione che ha raggiunto in poche ore ben 1,8 milioni di firme.

Porchat, cofondatore di Porta dos Fundos, ha dichiarato a Variety che Netflix e Viacom, che hanno acquisito la maggioranza di Porta dos Fundos nel 2017, sono a sostegno dello speciale. "Non incita alla violenza, non stiamo dicendo che le persone non dovrebbero credere in Dio. Netflix è dalla nostra parte. Loro sostengono la libertà di parola".

Secondo Porchat, la protesta sarebbe figlia dell'omofobia: "Giochiamo ad insinuare che Gesù ha un amante, e probabilmente questo nuovo amico è gay, ma si divertiti molto nel deserto per 40 giorni. Se qualcuno dovesse arrabbiarsi con noi, allora quel qualcuno dovrebbe essere la comunità gay perché un personaggio gay nel film si rivela essere il diavolo. Ma la comunità gay ci ama!”.

Naturalmente, il film natalizio non rivendica alcuna accuratezza storica: "Lo spettacolo è quasi una fiaba cristiana: Gesù affronta coraggiosamente il Diavolo e poi sceglie di seguire Dio, accettando di essere suo figlio, Gesù Cristo. Molte persone, quando vedono lo spettacolo, dicono: 'Oh, è di questo che stavano parlando? Ok, questo è O.K., si stanno solo divertendo, nessun problema.' Per alcuni cattolici qui in Brasile, è O.K. se Gesù è un cattivo ragazzo, usa droghe: non è un problema. Il problema è che è gay. No, non può essere gay. E questo è interessante perché Gesù è tutto. Dio è bianco e nero, gay e etero. Dio è tutto."

Cosa ne pensate della polemica? Ditecelo nei commenti.

Per altre notizie, scoprite come Netflix è finita sotto accusa per alcune manovre "aggressive" nel corso della campagna For Your Consideration per gli Oscar 2020.