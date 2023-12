Netflix: uno dei contenuti più visti di sempre è la schermata con il fuoco finto

A volta un’idea di successo può rivelarsi efficace anche e soprattutto partendo da una semplicità quasi disarmante. Sta facendo discutere il grande apprezzamento, valutabile in termini di visualizzazioni che sta ricevendo, il caminetto crepitante virtuale che Netflix ha messo a disposizione degli utenti per le festività sulla propria piattaforma.

Dopo aver riportato una lista dei film che saranno presentati su Netflix nel gennaio 2024, torniamo a parlare delle sorprese del catalogo natalizio per gli utenti della piattaforma dalla N rossa per discutere del riscontro positivo che sta ottenendo l’idea di mettere a disposizione del pubblico un video di un camino, capace, evidentemente, di scaldare il cuore e di tenere compagnia al pubblico, nel corso delle cene con amici e parenti di questo Natale 2024.

L’autore dell’idea, George Ford, non è nuovo a questo genere di intrattenimento e, discutendo di come sia stato complicato rendere appetibile il proprio prodotto ha rivelato: “All’inizio mi hanno preso per pazzo e si sono fatti una risata. Un paio d’anni dopo, però, ho trovato la persona giusta, che ha considerato seriamente il mio progetto e si è messo in gioco a rischio di perdere la propria credibilità. E invece è andata come è andata”.

Si può certamente discutere della valenza artistica di un prodotto di questo tipo, nato partendo dall’esperienza di Ford su altri lavori simili come un acquario virtuale e un video di un ruscello e su quella relativa alla creazione di strumenti multimediali per addestrare e tenere compagnia agli animali domestici.

Un successo che, sebbene inatteso, risulta comprensibile vista l’abitudine di tenere acceso il televisore anche nei momenti in cui il pubblico abbia altro a cui pensare, e, in attesa della prossima mossa della piattaforma, vi lasciamo a 5 serie per cui vale ancora la pena avere Netflix.