Netflix consiglia: i 5 film perfetti per un Halloween da paura

Mancano poche solo ore alla festività più creepy dell'anno. Fra chi non ha ancora scelto il costume o dove passerà la notte delle streghe, Halloween è sempre una grande incognita. Fortuna che, almeno per quanto riguarda il rewatch di film visti e rivisti, ci pensa Netflix a consigliarne cinque (inediti) dal suo catalogo.

Per i grandi appassionati, l'offerta di titoli horror da rivedere ad Halloween, da vecchi cult a nuove scoperte, è sempre vastissima. Con l'imbarazzo della scelta, si finisce spesso per tornare sempre sulle vecchie glorie, che non stancano mai: Scream, Nightmare e Halloween, ovviamente. A questo proposito, avete già letto la nostra recensione di Halloween Kills? Ma se siete stanchi dei soliti rewatch o fra quelli che non hanno mai potuto soffrire l'horror più spaventoso, ci ha pensato Netflix al posto vostro. Il noto servizio di streaming ha infatti rilasciato una selezioni di cinque film più tendenti alla commedia, tutti reperibili sul catalogo Netflix. Alcuni sono cult immortali, ma altri potrebbero suonarvi sconosciuti.



1. Ghostbusters: Stiamo ovviamente parlando del primo titolo della saga, risalente al 1984 e firmato Ivan Reitman. Al centro della vicenda un gruppo di "scienziati" scalzacani che si convincono di poter intrappolare spiriti e fantasmi, e guadagnandoci pure. La loro fiorente attività da acchiappafantasmi si dimostrerà l'unica salvezza dall'apocalisse imminente. Nel frattempo sta per uscire il sequel: ecco la nostra recensione di Ghostbusters Legacy.

2.: Recentissimo titolo Netflix uscito nel 2021, parla di un ragazzo costretto a fare da guidatore notturno per arrotondare lo stipendio e tirare a campare. Scorterà due bellissime donne in giro per la città, per poi scoprire la loro vera identità: dueassetate di sangue. Figurano fra gli altrie Alfie Allen (Game of Thrones).3.: Film del 2015 con, non è tanto incentrato su una singola storia di, ma è piuttosto un mix-up con protagonista lo stesso scrittore, responsabile di aver liberato le creature dei suoi racconti. Ancora una volta, saranno i più giovani - suoi lettori e fan - a prendere in mano la situazione e salvare la città dalla calamità di Halloween.4.: Uscito nel 2020, sequel de La babysitter del 2017, vede il povero protagonista, Cole Johnson, di nuovo alle prese con la sua vecchia babysitter e la sua setta di. Dopo averli sconfitti e uccisi nel primo film, li troverà risuscitati dal mondo dei morti e pronti per la vendetta. Ancora più spooky!5.: Classico immortale del 1995 diretto da Brad Silberling, non ha quasi bisogno di presentazioni. Bill Pullman e Christina Ricci - la Mercoledì de La famiglia Addams - sono padre e figlia, trasferitisi in unamaligni e da altri decisamente più dolci, come quello che da il titolo al film. Quale sceglierete? Ditecelo nei commenti!