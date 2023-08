Netflix, che confusione! Il potere del cane rimosso dalla libreria UK, cosa è successo?

In queste ore nel Regno Unito Netflix è stata chiamata a fare chiarezza sulla confusione che circonda l'improvvisa rimozione dal catalogo di uno dei suoi film più acclamati, Il potere del cane di Jane Campion.

Il servizio di streaming è solito rimuovere i titoli dalla sua libreria ogni mese, ma negli anni gli utenti sono stati portati a credere che i film e le serie tv pubblicati sotto l'etichetta "Netflix Original" sono destinati a rimanere disponibili sulla piattaforma a tempo indeterminato. Tuttavia non è così, e nell'ultimo anno è diventato sempre più chiaro prima con Hemlock Grove e Arrested Development, ora con Il potere del cane, che lascerà Netflix UK ad agosto.

Si tratta sicuramente della rimozione di più alto profilo finora, dato che il film di Jane Campion con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst è stato candidato a ben 12 premi Oscar (vincendo quello per la regia con Jane Campion) ma non c'è nulla di allarmante perché la sua uscita dal catalogo ha sempre fatto parte dei piani di Netflix, almeno nel Regno Unito: come confermato da The Independent, infatti, Il potere del cane ha un anno di esclusiva su BBC che scatta da questo agosto, il che vuol dire che il film tornerà su Netflix ad agosto 2024. Su Netflix Italia invece non cambierà nulla, il film è normalmente disponibile per tutti gli abbonati.

Per altri approfondimenti ecco il trailer de Il potere del cane.