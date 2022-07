Netflix compra lo studio animato di The Lego Movie e Captain Marvel: spesi 84 miliardi!

Circa un mese dopo la presentazione dei nuovi film animati di Netflix in arrivo prossimamente, la piattaforma di streaming on demand ha portato a casa un accordo gargantuesco per acquisire Animal Logic, lo studio d'animazione dietro The Lego Movie.

La società di animazione australiana ha aperto i suoi studi nel 1991 e ha lavorato ad alcuni dei più grandi film d'animazione usciti dalla grande terra del sud, tra cui Happy Feet di George Miller e il già menzionato LEGO Movie, muovendosi anche nel campo dell'animazione in CGI per titoli live-action, come Captain Marvel, Il pianeta delle scimmie, Il grande Gatsby e Sucker Punch.

Secondo quanto riferito, Netflix ha concluso l'accordo per una cifra stimata di 84,8 miliardi di dollari (123 miliardi di dollari australiani), con l'affare che arriva dopo altre recenti acquisizioni nel campo dell'animazione e degli effetti visivi, tra le quali ricordiamo l'acquisto di Scanline e della Roald Dahl Story Company. L'acquisizione di Animal Logic è un gran colpo da parte della piattaforma di streaming on demand, con il vicepresidente delle operazioni dell'azienda Amy Reinhard che ha esaltato la cosa, descrivendola come un "impegno a costruire uno studio di animazione di livello mondiale: Netflix ha investito molto nell'animazione negli ultimi anni e questa manovra rafforza il nostro impegno. Animal Logic è uno studio di animazione leader del settore, con una tecnologia innovativa che rafforzerà la nostra attività in modo da poter creare nuovi e migliori contenuti per i nostri abbonati in tutto il mondo."

Il co-fondatore e CEO di Animal Logic, Zareh Nalbandian, ha accolto favorevolmente l'accordo e lo ha descritto come il "capitolo successivo perfetto" per lo studio 31enne. “Dopo 30 anni di produzione di grandi opere con persone fantastiche, questo è il prossimo capitolo per Animal Logic. I nostri valori e le nostre aspirazioni non potrebbero essere più allineati con quelli di Netflix, continueremo a creare storie innovative e coinvolgenti per il pubblico di tutto il mondo."

L'ultimo film animato distribuito dalla piattaforma è stato Il mostro dei mari di Chris Williams, debutto alla regia in solitaria del famoso animatore Disney, già co-regista di Oceania, Big Hero 6 e Bolt: un eroe a quattro zampe e veterano dell'animazione hollywoodiana fin dai tempi di Mulan. Il film è attualmente disponibile per tutti gli abbonati di Netflix.