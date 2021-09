Netflix compra le opere Roald Dahl: è una delle più grandi acquisizioni di sempre!

Netflix è in trattative per acquistare le opere del compianto Roald Dahl, inclusi i diritti di Charlie e La fabbrica di cioccolato, Il grande gigante gentile, Fantastic Mr Fox e Matilda, in quella che è stata definita come una delle più grandi acquisizioni di sempre per la piattaforma.

Secondo Bloomberg, un sito specializzato nelle notizie di mercato e acquisizioni, l'accordo potrebbe essere annunciato ufficialmente già nei prossimi a giorni, come riportato da alcuni informatori rimasti anonimi. In precedenza Netflix aveva già stipulato un accordo di tre anni con la Roald Dahl Story Co per realizzare spettacoli animati basati sul materiale dell'autore, ma adesso la compagnia di streaming si sta muovendo per acquistare l'intera attività.

Un'acquisizione è un evento raro per Netflix: la società in passato ha realizzato meno di 10 acquisizioni nell'ultimo decennio, e questa sarebbe decisamente la più grande di sempre. La pratica abituale di Netflix è quella di firmare accordi con registi e produttori televisivi in grado di fornire attutare sempre nuovi abbonati, che ora superano i 209 milioni, ma le opere di Dahl, in particolare i suoi libri per bambini, rappresentano una rara opportunità per l'acquisizione del catalogo di un autore nella sua interezza, che darebbe a Netflix una quantità incredibile di materiale da usare per film e programmi TV. Molti dei libri dell'autore sono già arrivati ​​a Hollywood, tra cui James and the Giant Peach e Charlie and the Chocolate Factory. Non è ancora chiaro il valore del catalogo di Roal Dahl: l'accordo di Netflix per le sue opere stipulato tre anni fa è stato segnalato all'epoca come uno dei più grandi di sempre per la programmazione per bambini e famiglie, con un valore compreso tra i $500 milioni di dollari e $1 miliardo di dollari. L'intera acquisizione, dunque, dovrebbe valere molto di più.

Ricordiamo che Netflix sta attualmente girando Matilda, mentre la Warner Bros. è a lavoro su Wonka, una storia incentrata sul giovane Willy Wonka interpretato da Timothée Chalamet.