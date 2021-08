Netflix compra Non aprite quella porta! Il sequel sarà un'esclusiva del servizio streaming

Il gigante dello streaming Netflix ha acquisito dalla Legendary Pictures i diritti globali per la nuova puntata di Non aprite quella porta, celebre franchise horror creato da Tobe Hooper e adesso diretto da Fede Alvarez.

David Blue Garcia ha diretto l'atteso film horror, girato l'anno scorso in Bulgaria e prodotto dai registi Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues tramite il loro banner Bad Hombre, nonché da Kim Henkel, Ian Henkel e Pat Cassidy di Exurbia Films e Legendary Pictures. L'originale Non aprite quella porta, anche conosciuto col titolo originale di Texas Chainsaw Massacre, è uscito nel 1974 per la regia di Tobe Hooper, e oggi è considerato uno dei film horror più influenti di tutti i tempi. Come forse saprete ha introdotto il personaggio di Leatherface, il più famoso membro della famiglia di cannibali al centro del film: il villain è stato una costante nei numerosi sequel, prequel e apparizioni accessorie in altri media.

Il sequel di Non aprite quella porta si svolge diversi anni dopo gli eventi scioccanti del film originale, in un mondo in cui Leatherface sembra essere sparito da allora. Secondo Netflix e Legendary, il film cerca di riprendere da dove il film di Hooper e Kim Henkel si era interrotto, riportando in vita il franchise horror nello stesso modo audace e provocatorio in cui è stato presentato per la prima volta al mondo. Chris Thomas Devlin ha scritto la sceneggiatura del nuovo episodio, col cast che include Elsie Fisher (Eighth Grade), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Jacob Latimore (The Maze Runner) e Moe Dunford (Vikings).

Netflix e Legendary hanno precedentemente collaborato per rilasciare Enola Holmes, il film d'avventura investigativo con Millie Bobby Brown e Hendry Cavill incentrato sulla sorella minore di Sherlock Holmes. Il film ha debuttato nel 2020 e si è rivelato un successo per lo streamer, con un sequel di Enola Holmes attualmente in sviluppo.