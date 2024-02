Netflix, questa nuova commedia romantica all-star conquista tutti: già prima in classifica

C'è una nuova uscita che dobbiamo immediatamente aggiungere ai nostri 5 film di Netflix da vedere per San Valentino, una commedia romantica che in poche ore ha conquistato la piattaforma di streaming on demand debuttando direttamente al primo posto dei titoli più visti.

Stiamo parlando di Players, una rom-com con protagonisti Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. e Tom Ellis, amatissima star della popolare serie tv Lucifer. Il film è diretto dalla regista di Pitch Perfect 3 Trish Sie ed è stato opportunamente presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming proprio durante la Festa di San Valentino, il giorno più popolare dell'anno per i film romantici: una mossa quanto mai azzeccata, dato che in poche ore Players si è ritrovato in cima alla classifica dei film più visti su Netflix negli Stati Uniti.

Players racconta la storia della giornalista sportiva newyorchese Mack, che ha passato gli ultimi anni della sua vita amorosa a ideare stratagemmi e tecniche di rimorchio. Finché, un giorno, non finisce per innamorarsi di una delle sue prede...Il film è disponibile anche su Netflix Italia, e per trovarlo non dovrete fare molta fatica: anche nel nostro paese, infatti, si trova in cima alla classifica dei film più visti sulla piattaforma, quindi se siete curiosi sapete già dove cercare.

Per altre novità da Netflix scoprite questo film true crime col 100% su Rotten Tomatoes.