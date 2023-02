Era Ora: Netflix, romanticismo e loop temporali con Edoardo Leo nel trailer ufficiale

Netflix ha presentato il trailer ufficiale di Era Ora, nuovo film diretto da Alessandro Aronadio con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi che sarà disponibile dal 16 marzo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand.

La commedia romantica, prodotta da BIM Produzione (una società del Gruppo Wild Bunch), Palomar (Mediawan Group) e Vision Distribution, dopo il passaggio all’ultima Festa del Cinema di Roma (sezione Grand Public), è in arrivo in Italia e contemporaneamente nei 190 Paesi in cui è disponibile il servizio.

Come mostrato dal trailer disponibile all'interno dell'articolo, la storia segue Dante (Edoardo Leo, visto recentemente in War La guerra desiderata) e Alice (Beatrice Ronchi), una coppia molto innamorata: Dante è un ostinato lavoratore, mentre Alice un’artista in cerca di successo. La loro relazione è messa alla prova dai ritmi di vita di Dante che, per poter avere tutto il tempo del mondo in futuro, sta buttando via il suo presente e i momenti importanti della sua vita. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova in un loop temporale in cui ogni giorno è un anno di vita trascorso? Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?

Era Ora, tratta dal film “Long Story Short” (scritto e diretto da Josh Lawson), è un’esilarante e commovente romantic comedy su quella stravagante avventura che ci ostiniamo a chiamare tempo. Prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Riccardo Russo, vede nel cast anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Wertmüller e Andrea Purgatori.

