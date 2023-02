Netflix, questa commedia romantica da 33% su Rotten Tomatoes è prima in top10 in 65 paesi

Molto spesso il giudizio della critica e quello del pubblico differiscono non poco, e la piattaforma di streaming on demand Netflix ci aiuta a tenere traccia di queste divergenze d'opinioni soprattutto quando si parla di nuovi film in esclusiva.

E' il caso di Your place or mine (arrivato in Italia con il titolo Da me o da te), commedia romantica con protagonisti Ashton Kutcher e Reese Witherspoon dal 36% su Rotten Tomatoes, che non eccelle in nessun campo e che probabilmente verrà dimenticata per sempre nel giro di qualche settimana, ma che in queste ore è riuscita a guadagnare la cima della classifica top10 di Netflix in ben 65 paesi diversi.

A segnalarlo è FlixPatrol, che tiene traccia dei dati di streaming e delle classifiche globali delle piattaforme: nonostante neanche il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes sia dei più lusinghieri (solo 44%), Da me o da te è il film Netflix del momento, almeno finché non arriverà il prossimo: la storia, se volete dare una chance al progetto, è quella di Debbie e Peter, migliori amici nonostante siano completamente opposti in tutto, lei mamma abitudinaria di Los Angeles, lui newyorkese dalla vita frenetica. Tutto cambia, però, quando si scambiano casa (e vita) per una settimana.

