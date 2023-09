Netflix, come Obama ha contribuito al nuovo film con Julia Roberts e Ethan Hawke

Il regista Sam Esmail ha raccontato che l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama gli ha consegnato degli appunti sulla sceneggiatura dell'adattamento Netflix di Leave the World Behind, romanzo di Rumaan Alam. Intervistato da Vanity Fair, il creatore di Mr. Robot ha spiegato perché lui stesso si era rivolto a Obama.

Esmail ha raccontato che contattò l'ex presidente mentre era impegnato nella scrittura delle bozze originali perché l'avrebbe aiutato a informarmi maggiormente su come potrebbero andare le cose nella realtà.



"Sto scrivendo quello che penso sia finzione, per la maggior parte, sto cercando di mantenerlo il più fedele possibile alla vita, ma sto esagerando e drammatizzando. E sentire un ex presidente dire che sei fuori di testa per alcuni dettagli... Pensavo di sbagliare molto! Il fatto che l'abbia detto mi ha spaventato a morte" ha dichiarato Esmail, che dovrebbe lavorare alla nuova serie su Metropolis.



Inoltre, non dimentichiamo che il film è prodotto da Higher Ground, società di produzione fondata dall'ex presidente e dall'ex first lady Michelle Obama. Il romanzo adattato nel film di Sam Esmail racconta la storia di una coppia che si reca in vacanza in una zona remota di Long Island, insieme ai due figli adolescenti. Ma quando i proprietari della casa in affitto tornano in preda al panico, affermando che un improvviso blackout ha colpito la città causando il caos, le due famiglie sono costrette a vivere una situazione di estrema tensione. Obama ha rassicurato Esmail con alcuni suggerimenti sulla trama della sceneggiatura, a suo dire troppo scarni o improbabili.



"Aveva molte note sui personaggi e sull'empatia che avremmo provato per loro. Devo dire che è un grande amante del cinema e non si è limitato a fare appunti su cose che provenivano dal suo background. Stava fornendo appunti come fan del libro e voleva vedere un film davvero bello" ha dichiarato il regista.

