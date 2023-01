Netflix come Batgirl: due film già completati sono stati cancellati!

Nel corso degli ultimi ultimi anni sempre più film, in molti casi addirittura già completati, sono poi stati cancellati e sono così finiti nel dimenticatoio. È successo l'anno scorso a Warner Bros. e Batgirl, ad altri studi come AMC, Paramount e persino Disney e ora sembra proprio che anche Netflix abbia deciso di cancellare ben 2 film già pronti.

La piattaforma, che come ben sapete pochi giorni fa ha svelato la line-up delle pellicole del 2023, avrebbe deciso di cancellare The Inheritance e House/Wife. Come riportato da The Hollywood Reporter, entrambi i film saranno acquistati da altri studi e piattaforme di streaming per la distribuzione, ma non si sa se vedranno mai la luce del giorno.

The Inheritance è stato diretto da Alejandro Brugués e prodotto da Paul Schiff, mentre House/Wife è stato diretto da Danis Goulet e prodotto da Tripp Vinson e Daniel Bekerman. Rimanendo in tema cancellazioni, conosciamo bene le linee guida seguite da Neflix, soprattutto quando parliamo di serie televisive.

Negli ultimi due mesi la piattaforma ha infatti cancellato un gran numero di show originali, a poco tempo dal loro debutto e solamente dopo una sola stagione: pensiamo ad esempio alla comedy con protagonista Randall Park Blockbuster, o a 1899, serie realizzata dai creatori di Dark.