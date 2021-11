Netflix, che colpo: Hirokazu Kore-eda realizzerà un film blockbuster e una serie tv!

L'annuncio del remake di Time to hunt e la conferma di Squid Game 2 denotano un rinnovato interesse della piattaforma di streaming Netflix per il cinema e le serie tv orientali, e adesso la presentazione della partnership con il cineasta Hirokazu Kore-eda ne è l'ennesima dimostrazione.

L'autore giapponese, vincitore della Palma d'oro con Affari di famiglia, sta sviluppando diversi progetti per Netflix, sia film che serie tv: attualmente sarebbe al lavoro per sviluppare un film ad alto budget che dirigerà personalmente e una serie televisiva, di cui sarà lo showrunner e regista di alcuni episodi. La mossa è pensata esplicitamente per espandere il programma di Netflix in fatto di contenuti orientali, in questo caso specifico giapponesi, che l'azienda ritiene a ragione cruciali per il successo locale e internazionale.

Kore-eda in persona ha fornito alcuni dettagli sui progetti tramite un videomessaggio mostrato al panel di Netflix organizzato per il Japan Festival 2021: “Netflix e io stiamo collaborando per creare una serie drammatica e un film ad alto budget. Il film sarà qualcosa di molto diverso dai miei lavori precedenti. Bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per completarlo, ma per favore: aspettateci, ne varrà la pena. Per quanto riguarda la serie tv, invece, sarò responsabile della direzione principale come showrunner e dirigerò personalmente diversi episodi. Stiamo cercando alcuni giovani registi emergenti per dirigere le altre puntate, dunque considerate questo messaggio come un grande appello diretto agli interessati!”.

Come sempre vi terremo aggiornanti su tutti i futuri aggiornamenti.