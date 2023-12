Netflix, clamoroso: il film con Robert Pattinson e Robert Downey Jr è stato cancellato!

In un aggiornamento che ha del clamoroso, è stato annunciato che la piattaforma di streaming on demand Netflix ha cancellato il nuovo film Average Height, commedia satirica a base di serial killer con protagonisti Robert Pattinson e Robert Downey Jr.

Secondo quanto riportato, la decisione di cancellare Average Height è arrivata dallo stesso Adam McKay, che dopo aver scritto la sceneggiatura, scelto il cast e venduto il progetto a Netflix in seguito ad una battaglia per i diritti tra altre piattaforme di streaming (gli studi tradizionali si erano tutti tirati indietro a causa e del tema politico e del costo previsto per il budget), ha scelto di interrompere la lavorazione sul film per dedicarsi ad un nuovo progetto, probabilmente pensato come un sequel ideale di Don't look up (sempre distribuito da Netflix) e basato ancora una volta sul tema del cambiamento climatico.

Un vero peccato per Average Height, le cui premesse erano a dir poco intriganti: la storia, infatti, avrebbe visto Robert Pattinson nei panni di un politico dalla doppia vita di serial killer che si sarebbe candidato alle prossime elezioni per varare una nuova legge più permissiva verso gli omicidi, mentre Robert Downey Jr sarebbe stato un vecchio detective in pensione che avrebbe continuato ad indagare sul malefico protagonista.

Vi terremo aggiornati sulle future novità riguardanti il prossimo film di Adam McKay.