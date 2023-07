Netflix, clamoroso: cancellato il film di Masters of the Universe, buttati via 30 milioni

Il film live-action di Masters of the Universe non si farà più: in una decisione clamorosa, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha deciso di cancellare la produzione, per la quale erano già stati spesi oltre 30 milioni di dollari.

Il live-action di Masters of the Universe è stato in sviluppo per anni in casa Netflix, e dopo il successo ottenuto dalla serie animata di Kevin Smith le stelle sembravano essersi finalmente allineate per concretizzare in via definitiva il progetto, ma Variety ha rivelato in esclusiva che la piattaforma di streaming è rimasta impantanata nello sviluppo: secondo quanto riportato, non riuscendo a trovare un modo soddisfacente per realizzare il film, Netflix ha deciso di 'buttare via' i 30 milioni di dollari già spesi (senza neppure una scena girata) e staccare la spina prima di far lievitare ulteriormente i costi. Il budget stimato per Masters of the Universe, sempre secondo Variety, equivaleva a circa 150 milioni di dollari.

Kyle Allen avrebbe dovuto interpretare il principe Adam/He-Man nel nuovo film, coi registi di The Lost City Adam e Aaron Nee pronti a guidare il resto del cast. Curiosamente, si tratta della terza volta che un film di Masters of the Universe live-action viene cancellato, dato che in precedenza il progetto era stato nelle mani prima di Warner Bros e poi di Sony Pictures.

Per consolarsi, i fan più nostalgici possono rivisitare il film originale del 1987, noto in Italia col titolo di I dominatori dell'universo, diretto da Gary Goddard e con protagonisti Dolph Lundgren e Frank Langella.