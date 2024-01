Netflix per i cinefili: annunciata la collezione Milestone Movies, si parte dagli anni 70

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato la nuova raccolta Milestone Movies, dedicata ai titoli che compiranno 50 nel corso del 2024, un gruppo che neanche a dirlo include alcuni dei più grandi film di di tutti i tempi.

La raccolta verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma negli Stati Uniti (non è dato sapere, al momento, se sarà estesa anche ad altri paesi: nel frattempo, ecco 5 film da tenere d'occhio su Netflix Italia), e sarà arricchita da proiezioni speciali dal vivo a partire da marzo al Paris Theatre di New York, all’Egyptian Theatre di Los Angeles a Hollywood e al Bay Theatre di Pacific Palisades. I titoli che quest'anno hanno raggiunto il traguardo del mezzo secolo saranno disponibili in streaming a partire da gennaio. La collezione dell'anniversario comprende:

Chinatown di Roman Polanski

La conversazione di Francis Ford Coppola

Blazing Saddles di Mel Brooks

Alice Doesn' t Live Here Anymore di Martin Scorsese

Black Belt Jones di Robert Clouse

California Split di Robert Altman

Death Wish di Michael Winner

The Gambler di Karel Reisz

Il grande Gatsby di Jack Clayton

It's Alive di Larry Cohen

Il piccolo principe di Stanley Donen

The Lords of Flatbush con Sylvester Stallone e Henry Winkler

The Parallax View di Alan J. Pakula

The Street Fighter con Sonny Chiba

Ad aprile, inoltre, Netflix accoglierà anche i film del 1984 che compiono 40 anni, mentre a luglio saranno presentati i film del 1994 che compiono 30 anni e i titoli del 2004 che compiono 20 anni verranno trasmessi in streaming a ottobre.

