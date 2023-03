Netflix, Chris Rock spietato contro Will Smith: 'Sua moglie si sc*pa un amico del figlio'

A quasi un anno dallo schiaffo degli Oscar 2022, Chris Rock ha attaccato come una furia Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith durante lo speciale di Netflix 'Chris Rock: Selective Outrage', il primo show comedy trasmesso in diretta streaming della piattaforma.

"Sapete tutti cosa mi è successo", ha detto il comico. “Fa ancora male. Ho ‘Summertime’ che mi risuona ancora nelle orecchie. Ma non sono una vittima… ho incassato quel colpo come Pacquiao. Cercherò di fare uno spettacolo stasera senza offendere nessuno" aveva esordito in apertura dello spettacolo da Baltimora. "Farò del mio meglio, perché non si sa mai che cosa potrebbe essere innescato. La gente dice sempre che le parole fanno male... chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia."

Nel corso dello show, Chris Rock ha ovviamente commentato ciò che è accaduto agli Oscar 2022, ormai quasi un anno fa. Secondo lui, lo schiaffo di Will Smith non è stato dato per via della battuta sull’alopecia di Jada Pinkett, moglie dell'attore, ma ha avuto più a che fare con i guai del loro matrimonio, con Smith che, secondo Rock, avrebbe una sorta di rabbia repressa: “Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, anche se nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione”, ha sferzato il comico, facendo riferimento ad un’intervista in cui proprio Jada Pinkett Smith rivelò al marito, in diretta, di avere avuto un’altra relazione. “Lei lo ha ferito molto di più di quanto lui abbia ferito me. Si è scop*** l’amico di suo figlio”.

Insomma, un anno dopo lo 'Slapgate' degli Oscar 2022 continua a far parlare di sé. Quest'anno situazioni simili comunque non dovrebbero ripetersi, dato che l'Academy per gli Oscar 2023 ha istituito un team di Pronto Intervento per stroncare sul nascere ogni situazione sconveniente.