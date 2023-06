Netflix, Chris Hemsworth sarà ancora Tyler Rake: dal TUDUM annunciato il capitolo 3

L'evento Nettflix Tudum 2023 è appena iniziato, ed è già arrivata la prima sorpresa: dal palco di San Paolo, Brasile, Chris Hemsworth e il regista Sam Hargrave hanno infatti annunciato Tyler Rake 3, terzo capitolo della saga action con la star di Thor.

Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni sulla trama, dato che l'attore e il regista si sono limitati ad annunciare il progetto, i cui preparativi sono attualmente in corso. L'annuncio ufficiale del nuovo capitolo della saga arriva ad un solo giorno dall'uscita di Tyler Rake 2, sbarcato sulla piattaforma di streaming on demand giusto ieri, venerdì 16 giugno, con un punteggio Rotten Tomatoes decisamente superiore a quello del primo episodio.

Nel film, Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista Tyler Rake: dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura riceve l'incarico di un'altra missione letale, salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Nel cast, insieme a Chris Hemsworth, ritroviamo troviamo Golshifteh Farahani e Tornike Gogrichiani, oltre a Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko. Il film, come detto diretto da Sam Hargrave, è scritto da Joe Russo e prodotto da Joe Russo ed Anthony Russo, autori di Avengers: Endgame che per Netflix avevano già sfornato l'action The Gray Man, con Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Tyler Rake 2.