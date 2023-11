Netflix fa ancora centro: questo thriller ha pessime recensioni ma è in top10 in 83 paesi

La piattaforma di streaming dalla N rossa c’è riuscita di nuovo: Locked In, il nuovo thriller pubblicato da Netflix/b> sta conquistando il pubblico globale scalando le classifiche dei prodotti più visti in questa ultima settimana, nonostante il parere dei critici, a dir poco freddo nei confronti del lungometraggio diretto da Nour Wazzi.

Dopo aver riportato l’arrivo di 8 film del DC Extended Universe su Netflix, torniamo a parlare del colosso dello streaming per parlare del successo che sta ottenendo l’ennesimo thriller pubblicato dalla piattaforma, capace di entrare nella top 10 in ben 83 paesi diversi, nonostante uno sviluppo e una produzione non certo da film indimenticabile, anzi.

La forza di Netflix appare, in questo, ancora più inarrestabile: la capacità di portare alla ribalta prodotti di non primissimo livello, in grado di attirare l’attenzione del grande pubblico seppur per un breve periodo di tempo, è diventata una costante in positivo e in negativo, che dovrebbe farci soffermare a riflettere sullo stato dell’industria e sulla capacità di distribuzione della piattaforma di streaming, che riesce sempre a fare un ottimo lavoro nell’intercettare i gusti del suo pubblico.

Locked In racconta la storia dell’infelice sposina Lina Rose Williams e della sua contrapposizione con la suocera in un racconto fatto di triangoli amorosi, complotti omicidi e cospirazioni più ampie, ingredienti da sempre capaci di stuzzicare la morbosità di tutti i fan delle narrazioni.

In attesa di capire quale sarà il prossimo, effimero e straordinario, successo, vi lasciamo alla presentazione di un altro grande successo Netflix, questa volta di genere horror.