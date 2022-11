Netflix: nel catalogo è appena spuntato un film che farà la gioia dei fan del Medioevo

La scorsa estate vi avevamo mostrato il trailer ufficiale di Medieval, e in queste ore il film diretto da Petr Jákl con protagonista Ben Foster è stato aggiunto nel catalogo di Netflix Italia, diventando disponibile per tutti gli abbonati.

Ambientato in un'epoca in cui il Sacro Romano Impero sta precipitando nel caos, il film parte dal conflitto di due fratelli, il re Venceslao di Repubblica Ceca e il re Sigismondo d'Ungheria, che combattono per il controllo del trono rimasto vacante. Il leader mercenario Jan Zizka (Ben Foster, visto di recente in Hustle di Netflix al fianco di Adam Sandler) viene assunto da Lord Boresh (Michael Caine) per rapire la potente fidanzata di Lord Rosenberg (Til Schweiger), Lady Katherine (Sophie Lowe), al fine di impedire l'ascesa al potere di Rosenberg al fianco del re Sigismondo, ritenuto irrimediabilmente corrotto.

Jan è convinto che i re siano la mano destra di Dio e che dovrebbero essere sempre rispettati, qualunque cosa accada: ma mentre Katherine viene coinvolta in un pericoloso gioco politico tra gli aspiranti monarchi, il protagonista si innamora dello spirito forte della donna e della sua dedizione nei confronti del proprio popolo. In un coraggioso tentativo di liberarla, mette insieme un esercito ribelle per combattere la corruzione, l'avidità e il tradimento che dilagano tra coloro che bramano il potere: il destino dell'Impero sarà deciso dal suo amore per Lady Katherine.

Medieval è ora disponible su Netflix.