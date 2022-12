Netflix, cancellata la produzione del nuovo film animato diretto dal regista di Klaus

Il regista spagnolo Sergio Pablos era impegnato nella lavorazione di Ember, un nuovo film animato per Netflix. Ma secondo le ultime indiscrezioni Netflix avrebbe deciso di cancellare la produzione del film. Tuttavia, Pablos non si è perso d'animo e ha subito iniziato la ricerca di un nuovo studio con il quale produrre il film.

Si vocifera che potrebbe essere Dreamworks la nuova casa per Ember; Pablos in passato ha lavorato a progetti come Cattivissimo Me e Smallfoot. Non è esclusa l'opzione Disney.



Sergio Pablos nel 2019 ha ideato, scritto, co-prodotto e diretto il film d'animazione Klaus - I segreti del Natale, distribuito proprio da Netflix, che inizialmente aveva scelto di rifiutare due volte la produzione di Klaus, candidato in seguito all'Oscar.

Il film racconta la storia di Jesper, un ragazzo viziato che viene inviato dal padre a consegnare la posta in uno sperduto villaggio chiamato Smeerensburg, oltre il Circolo Polare Artico. Trovandosi in difficoltà, Jesper conosce l'insegnante Alva e il falegname Klaus, che vive in una baita dove costruisce giocattoli.



In pochi anni il film è diventato un classico delle festività natalizie e Sergio Pablos era deciso a bissare il successo con il nuovo progetto di Ember, descritto come "un'avventura epica sulla ricerca del fuoco da parte dell'umanità, raccontata attraverso lo sguardo della giovane Dikika che intraprende una corsa impossibile verso un lontano vulcano per recuperare la preziosa scintilla che salverà la sua tribù".



I piani di Sergio Pablos per Ember si sono complicati e il film potrebbe slittare di qualche tempo l'uscita. Su Everyeye trovate la recensione di Klaus - I segreti del Natale.