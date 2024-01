Netflix cambierà strategia sui film dopo l'addio di Scott Stuber? Parla Ted Sarandos

Come cambierà Netflix dopo l'addio di Scott Stuber? Ted Saranos ha fatto alcune dichiarazioni in merito agli scenari futuri dopo le dimissioni del capo della sezione cinema.

Guardando ai numeri, Sarandos ha dichiarato che i film originali targati Netflix stanno attirando alcune delle "più grandi audience nel mondo", pur ammettendo che al momento le produzioni cinematografiche della piattaforma streaming non hanno lo stesso impatto culturale che hanno avuto serie tv come Stranger Things e Squid Game. "Guardate i meme folli sulle renne inquietante che hanno iniziato a girare quando è uscito Il mondo dietro di te, o La società della neve che è stato nominato per due Oscar. O riguardiamo all'anno scorso con il film di Jennifer Lopez, The Mother. Facendo un bilancio, è stato il film più visto dell'anno in tutto il mondo. Ai fan non importa del budget, vogliono solo un film che possa piacergli. Vogliono un film che faccia commuovere, o che faccia ridere, o che gli dia qualcosa di bello di cui parlare durante la cena" ha affermato Sarandos.

Secondo le parole di Sarandos, Netflix non sta pensando di "cambiare strategia nè il mix": con "mix" si intende la mescolanza di film originali e film meno recenti che fanno parte dei titoli di catalogo. Di recente è stata annunciata la collezione Milestones movies, una raccolta per cinefili che raccogliere i titoli dei film che compiranno 50 anni nel 2024. Un altro annuncio recente riguarda l'ingresso del colosso dell'intrattenimento nel campo del wrestling professionale, una scelta che potrebbe cambiare le sorti di Netflix nel campo della programmazione live.