Netflix cambierà mai la sua politica per quanto riguarda le uscite al cinema?

Tra i tanti film che arriveranno su Netflix nel 2024, ce ne saranno alcuni che riusciranno ad approdare anche al cinema, oppure rimarranno confinati sulla piattaforma streaming?

Sicuramente è un buon periodo per le sale cinematografiche, specialmente dopo la pandemia Covid. I due fenomeni Barbie e Oppenheimer sembrano aver spinto il pubblico a tornare nuovamente in sala, e ci auguriamo che i numeri crescano sempre di più, anche per i film più indipendenti. Nel frattempo, continuano a spopolare le piattaforme streaming, e c’è da chiedersi se Netflix abbia intenzione di portare i suoi film anche in sala. Fino ad ora poche esclusive della piattaforma streaming sono arrivate al cinema, per pochi giorni, e in sale selezionate. Che ci possa essere qualche novità in proposito? Queste le parole, molto chiare, della Netflix Chief Content Officer, Bela Bajaria:

“Siamo l'unico vero streamer puro e i nostri membri amano i film e vogliono vedere i film su Netflix. Penso che molte aziende e imprese si occupino di sale cinematografiche e che per loro sia un ottimo business. Ma non è il nostro mestiere. Il nostro compito è fare in modo che gli utenti vengano su Netflix. Hanno voglia di vedere un film specifico e ottengono la pellicola che vogliono vedere. Questo sarà sempre il nostro obiettivo: Creare grandi film per Netflix che gli utenti vogliono vedere su Netflix".

