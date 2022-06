Netflix cambia strategia: in arrivo meno film, ma più grandi, costosi e migliori!

Netflix è pronta a riadattare i suoi piani per i film originali da un punto di vista produttivo e distributivo, con l'obiettivo di realizzare un minor numero di film rispetto al passato, concentrando forze, risorse ed energie per progetti "più grandi, costosi e migliori".

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, durante una recente telefonata sugli utili con gli azionisti - che arriva a pochi giorni dal ritorno della Netflix Geeked Week 2022 -è stato rivelato che Netflix intende concentrarsi sulla realizzazione di film su scala molto più ampia, piuttosto che pubblicare tantissimi titoli di qualità altalenante a cadenza settimanale: "Solo pochi anni fa, stavamo lottando per monetizzare il mercato dei piccoli film d'autore", ha detto agli analisti Ted Sarandos, co-Chief Executive Officer e Chief Creative Officer di Netflix. "Oggi invece pubblichiamo alcuni dei film più popolari e più visti al mondo. Solo negli ultimi mesi, siamo usciti con opere come Don't Look Up e Red Notice e The Adam Project, per fare un esempio".

Tuttavia, alcune fonti hanno precisato i dettagli di questa nuova strategia all'insegna del 'bigger, better, fewer', nata sicuramente dal bisogno di ribaltare le sorti del mercato, che ha visto la piattaforma perdere 200.000 abbonamenti nell'ultimo trimestre: nello specifico, un insider ha notato che "i piccoli film non spariranno dai piani produttivi", mentre un altro ha riferito che "film più grande non vuol dire un maggior dispendio di soldi: significa, per esempio, realizzare un solo maggiore film da $20 milioni invece che due film minori da $10 milioni ciascuno."

