Netflix e il calcio: in arrivo il film sull'iconico US Team Femminile del 1999

È Variety a riportare la notizia che Netflix ha ottenuto i diritti di sfruttamento del libro The Girls of Summer: The US Women's Soccet Team and How It Changed the World scritto da Jere Longman, dedicato alla famosa squadra statunitense di calcio femminile del 1999, vincitrice dell'ambita Coppa del Mondo.

La produttrice de L'ora più Buia, Liza Chasin, è già pronta a produrre il progetto del colosso dello streaming insieme ad Hayley Stool e Ross Greenburg. Proprio la Stool ha opzionato il libro e ha assicurato i diritti a vita a otto della donne del dream team americano.



Sebbene quella del 1999 non fosse stata la prima Coppa del Mondo di Calcio al Femminile, quell'edizione fu molto importante perché contribuì a portare alla ribalta l'organizzazione sportiva per la prima volta. Il Team usa batté la Cina in finale con un calcio di rigore, di cui resta l'iconica immagine di Brandi Chastain che si strappa la maglietta dopo aver siglato la vittoria e fatto entrare la sua squadra nei libri di storia, e non solo dello sport.



Il vicepresidente di Netflix Film, Tendo Nagenda, ha dichiarato: "Da fan del calcio ormai di vecchia data, ricordo ancora quando vidi quella rivoluzionaria partita a Union Square. Quando mi sono trasferito in Uganda durante l'adolescenza, giocare a calcio è stato per me un modo importante per conoscere altri ragazzi, cosa vera anche quando lasciai il mio primo lavoro a Los Angeles per prendere lezioni di cinema estive a New York City proprio nel 1999. Tra un take e una location, io e miei colleghi rimanevamo fuori a bere e vedere i Mondiali Femminili di Calcio. E guardare quella squadra mi ha fatto dimenticare di non avere soldi e poco più di un sogno per nutrirmi. Quella squadra, quell'obiettivo e la reazione della Chastain mi hanno fatto credere di poter fare qualunque cosa e farlo soprattutto a modo mio".