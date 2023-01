Netflix a caccia del nuovo Squid Game: annunciati tantissimi film e serie tv coreani

A poche ore dalla pubblicazione del trailer di Decision to leave di Park Chan Wook in arrivo nei cinema italiani grazie a Lucky Red, restiamo in Corea ma spostiamoci sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, che proprio oggi ha annunciato il nuovo palinsesto 'post-Squid Game'.

Il servizio ha infatti svelato la più grande lista di film e serie TV coreane di sempre per i suoi canali, che presenta una vasta gamma di contenuti sia precedentemente annunciati che nuovi di zecca, e sia nello spazio con script che in quello senza script. Sono presenti ben sei film coreani, tra cui il thriller fantascientifico JUNG-E e Kill Boksoon, che sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino, mentre per quanto riguarda i drammi televisivi, le offerte includono Crash Course in Romance, Behind Your Touch [titolo provvisorio] e programmi di commento sociale come Bloodhounds, oltre alla seconda parte del dramma sulla vendetta The Glory, che è stato il programma televisivo non inglese più visto della scorsa settimana su Netflix con oltre 80 milioni di ore di visione.

"Nell'ultimo anno, le serie e i film coreani sono stati regolarmente inseriti nella nostra Top 10 globale in più di 90 paesi e tre degli spettacoli più visti di Netflix provengono dalla Corea", ha spiegato il Content VP Don Kang. “Quest'anno stiamo spingendo al massimo con questa scaletta di titoli coreani, Netflix continuerà ad essere il punto di riferimento per i fan di queste storie".

Qui sotto la lista completa:

Behind Your Touch (WT)

JUNG-E

Kill Boksoon

Bloodhounds

The Glory 2

Crash Course in Romance

The Good Bad Mother

King The Land

Destined With You

See You In My 19th Life

Siren: Survive The Island

19/20 (Nineteen to Twenty)

Zombieverse

The Devil’s Plan

In The Name of God: A Holy Betrayal

Per altri contenuti guardate il teaser di Squid Game 2, nuova stagione della serie tv dei record attualmente in lavorazione.