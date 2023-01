Netflix, Brad Pitt e Adam Sandler protagonisti del nuovo film di Noah Baumbach? I dettagli

Secondo quanto riporta il New York Post, Brad Pitt e Adam Sandler potrebbero far coppia nel prossimo film di Noah Baumbach. Netflix avrebbe dato il via libera al progetto, sul quale vige al momento un'estrema segretezza. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul film e si attendono novità sull'argomento nei prossimi giorni.

Si tratterebbe del primo film insieme per Brad Pitt e Adam Sandler, che avevano già mostrato un'ottima intesa nella celebre serie di conversazioni per Variety Actors on Actors.



Netflix potrebbe lanciarsi nuovamente in un nuovo progetto con Noah Baumbach, dopo il grande successo ottenuto con Storia di un matrimonio, che ottenne ben 6 candidature ai premi Oscar e la vittoria per Laura Dern come miglior attrice non protagonista, e la collaborazione recente per il film Rumore Bianco, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Don DeLillo.



Qualche giorno fa Brad Pitt ha elogiato lo streaming, affermando che, a suo parere, ha migliorato l'industria cinematografica. L'attore è reduce da un periodo lavorativo molto intenso che l'ha portato a recitare in film come The Lost City al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum, Bullet Train per la regia di David Leitch e presto lo vedremo in Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle.



Adam Sandler nel 2022 ha recitato in Hustle al fianco di Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall, diretto da Jeremiah Zagar.

Non perdete la recensione di Hustle, disponibile su Netflix.