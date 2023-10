Netflix, aumento dei prezzi in vista dopo lo sciopero degli attori?

Le mobilitazioni che hanno investito Hollywood in questi ultimi mesi hanno messo in ginocchio l'industria cinematografica e malgrado lo sciopero WGA sia terminato mentre quello SAG-AFTRA va verso un accordo con gli studios quali sono le conseguenze che interesseranno il pubblico da casa da vicino?Netflix parla già dell'aumento degli abbonamenti.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal Netflix avrebbe in programma un aumento di prezzo dell'abbonamento senza pubblicità, da applicare nel concreto dopo che lo sciopero degli attori sarà definitivamente sospeso. Il rincaro dovrebbe interessare soltanto alcuni mercati ed è probabile che l'azione passerà negli Stati Uniti e in Canada prima di approdare verso altri Stati ma la percentuale di rialzo non è stata ancora divulgata. Il popolare servizio di streaming con la N rossa ci riprova, dunque, dopo la stretta sulla condivisione delle password che non è stata ancora digerita da tutti gli abbonati.

Ma Netflix non è l'unica piattaforma streaming ad aver grossi cambiamenti in programma: anche Prime Video aumenta i costi per gli abbonati proponendo, proprio come Netflix, anche piani di abbonamento a prezzi ridotti ma con pubblicità. Il rincaro, dunque, si conferma una delle conseguenze dirette che pesa sul pubblico dopo i picchetti di WGA e SAG-AFTRA: con lo stop di molte produzioni, infatti, i ritardi su molti progetti di successo hanno determinato perdite importanti per gli studios che si ripercuotono sia sull'offerta proposta, sui ritardi nelle sale cinematografiche e adesso con l'aumento degli abbonamenti ai servizi di streaming.

Al momento, vanno avanti le trattative tra SAG e AMPTP: seguiteci per tutti gli aggiornamenti del caso!