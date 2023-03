Netflix, alcuni attori italiani giudicano bassi i compensi e annunciano:'Facciamo causa'

Mesi di trattative non hanno condotto ad un esito positivo e così gli attori rappresentati dalla società Artisti 7607, come riporta la Repubblica, hanno deciso fare causa a Netflix al Tribunale civile di Roma. Il motivo? Compensi troppo bassi per i film e le fiction alle quali lavorano, secondo i diretti interessati.

La mancata condivisione di dati sulle visualizzazioni e sui ricavi ottenuti dai prodotti audiovisivi vengono ritenuti una mancata trasparenza che permette a Netflix di versare compensi giudicati risibili.



Cinzia Mascoli, presidente di Artisti 7607 ha dichiarato:"La causa è l'inevitabile conseguenza di sterili e lunghe trattative nel corso delle quali la piattaforma non ha ottemperato agli obblighi di legge. Non ha fornito dati completi sulle visualizzazioni e i ricavi conseguiti in diverse annualità. Tutti elementi indispensabili per ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata per gli artisti. Anche per opere di grande successo, gli artisti si vedono corrispondere cifre insignificanti e totalmente slegate dai reali ricavi. Per questo, ci aspettiamo sostegno e vigilanza da parte delle istituzioni per tutelare i nostri diritti. Le norme oggi ci sono: bisogna solo farle rispettare".



In base a quanto dichiarato da Artisti 7607, il decreto legislativo 35/2017 obbliga le emittenti a comunicare i dati sullo sfruttamento delle opere. La mancata presenza di sanzioni avrebbe indotto lo streamer - scoprite tutte le serie Netflix di aprile - e altre piattaforme a non rispettare tale decreto. Nel 2021 l'Italia ha reso operativa la direttiva europea sul copyright che si riferisce a compensi adeguati e proporzionati per gli attori. Netflix ha risposto che gli accordi sono stati siglati in maniera pacifica con tante società, in Italia e all'estero. Inoltre, Netflix sottolinea che intese sono state raggiunte invece con altre società che rappresentano gli artisti.



Tra gli attori rappresentati da Artisti 7607 spiccano Claudio Santamaria, Elio Germano, Neri Marcoré e Michele Riondino.

