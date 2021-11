Netflix, in arrivo un film sui Gorillaz: c'è la conferma di Damon Albarn

Già nell'ottobre del 2020 Damon Albarn, frontman dei Blur e dei Gorillaz e musicista tra i più influenti nel panorama pop degli ultimi decenni, aveva annunciato la lavorazione di un film basato sulla sua band fatta di personaggi animati. In una recente intervista il cantante ha confermato che il progetto è sempre in piedi, e coinvolge Netflix.

Parlando con Apple Music del suo nuovo album solista, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, Damon Albarn ha infatti rivelato: "Sono in contatto con Netflix perché stiamo realizzando un lungometraggio sui Gorillaz. Questo pomeriggio abbiamo una sessione di scrittura a Malibu. È davvero emozionante, è qualcosa che volevamo fare da un sacco di tempo."

In precedenza il leader dei Blur aveva parlato di un progetto che ricordava "il mondo dello studio Ghibli", mentre parlando di Netflix ha dichiarato: "Voglio dire, a parte il fatto che comandano loro ora, è semplicemente straordinario vedere quanto siano onnipresenti. Ma sembra davvero un ottimo team creativo, sapete? Ma non posso dire altro al riguardo perché... no, meglio di no."

Staremo a vedere. I Gorillaz hanno pubblicato il loro ultimo album, Song Machine: Season One, nel 2020, e hanno recentemente annunciato l'uscita al cinema di Song Machine Live e un'edizione speciale del loro album d'esordio in occasione del ventesimo anniversario.

