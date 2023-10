Netflix, in arrivo nuovi film per questa acclamata saga horror tratta da RL Stine

In occasione dell'uscita della nuova serie tv di Piccoli Brividi su Disney+, il famoso autore RL Stine ha parlato del futuro dei suoi adattamenti tra cinema e streaming, rispondendo anche ai recenti rumor sui nuovi film di Fear Street per Netflix.

Durante una recente intervista concessa alla rivista Rolling Stone, l'autore ha riflettuto sul successo della sua longeva carriera letteraria, che va avanti da più di quarant'anni. Nel discutere del suo lavoro sui vari franchise di sua creazione, RL Stine ha espresso la sua felicità nel vedere i vari adattamenti dei suoi romanzi continuare ad arrivare sul grande e sul piccolo schermo, e ha offerto un prezioso aggiornamento sul futuro di Fear Street, che dovrebbe proseguire la convincente trilogia di Fear Street di Netflix.

"Con l'horror ho fatto tutto quello a cui una persona può pensare quando pensa all'horror, e guardandomi indietro oggi mi rendo conto che mai in un milione di anni avrei pensato di riuscire ad arrivare a questo punto. Quando ho iniziato mi ero detto: 'Ma si, proviamo a scrivere un paio di racconti di questa cosa chiamata Piccoli Brividi, vediamo che succede'. Non avrei mai immaginato che sarebbe durato così a lungo. È stta una grande sorpresa per me. Sono entusiasta di avere questa nuova serie tv per Disney+ e faremo anche altri film su Fear Street: per me è sempre una grande emozione."

