Netflix, in arrivo nel 2024: il recap di film e serie tv in uscita nei prossimi mesi

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato Netflix svela le novità del 2024, con i nuovi film e le nuove serie tv che arriveranno sul servizio per tutti gli abbonati nel corso dell'anno appena iniziato.

Quest’anno i fan potranno ritrovare alcuni tra i propri show preferiti, come Squid Game Stagione 2 o Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, oppure affrontare l’ignoto con la nuova serie tv Il problema dei 3 corpi, ritrovare vecchie glorie del passato grazie al ritorno di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop IV, scoprire nuovi mondi con il remake live-action della serie tv animata Avatar - La leggenda di Aang e scoprire se Jennifer Lopez riuscirà a salvare l’umanità in Atlas. Inoltre, nel corso del 2024 per gli abbonati arriveranno anche le nuove stagioni di Emily in Paris, Bridgerton e The Diplomat, ma anche nuovi videogiochi tra cui Hades e Sonic Mania Plus, che arricchiranno l’offerta di Netflix Games.

Il primo appuntamento di rilievo sarà quello con Damsel, nuovo film fantasy con Millie Bobby Brown in arrivo in streaming su Netflix dal prossimo 8 marzo: la storia racconta di una devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito intrappolandola in una caverna con un drago sputafuoco.

