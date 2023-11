Netflix, arrivano 8 film del DC Extended Universe: li vedremo anche in Italia?

Netflix pensa a un aumento dei prezzi a causa dello sciopero degli attori, e nel frattempo la piattaforma streaming ha annunciato l’arrivo di 8 film in versione estesa del DC Universe.

Ecco la lista dei film in arrivo a dicembre: “Batman v. Superman: Dawn of Justice", "L’Uomo d’acciaio", "Suicide Squad", "Justice League", "Wonder Woman", "Wonder Woman: 1984", "The Suicide Squad", e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Attualmente questo annuncio riguarda Netflix per gli Stati Uniti, mentre ancora si attendono notizie per la versione italiana della piattaforma streaming.

Non tutti i fan della DC hanno preso bene l’annuncio, perché? Innanzitutto per la mancanza di alcuni film importanti come Aquaman e Black Adam, e poi pare che le versioni estese di Batman vs Superman e Justice League che Netflix renderà disponibili non sono quelle realizzate da Zack Snyder, scatenando le lamentele di molti utenti sui social.

“Netflix potreste per favore mettere Batman vs Superman Ultimate edition e Zack Syder Justice League per favore? Grazie” scrive un utente, “Bel lavoro ma se aveste chiesto a Zack lui vorrebbe Batman v Superman Ultimate Edition! Magari potreste inserire anche la giusta versione di Justice League? E anche i suoi sequel magari #SellZSJtoNetflix” ha aggiunto un altro.

