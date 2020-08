Netflix: arriva Fearless, nuovo film di animazione tra supereroi e videogiochi

Dopo aver introdotto una nuova funzionalità per Android, Netflix è pronta a lanciare Fearless, un nuovo film di animazione che unisce videogiochi e supereroi, in un mix che strizza l'occhio alle produzioni più riuscite del genere.

Come è possibile vedere dal trailer, il protagonista sarà un giovane ragazzo appassionato di videogiochi, la cui vita viene completamente stravolta quando i tre simpatici neonati al centro di un gioco invadono la sua realtà portandosi dietro i superpoteri più disparati. Non poteva mancare ovviamente il supercattivo della situazione. Il ragazzo si ritroverà così a fare da babysitter al gruppo di bambini, insieme alla sua amica Melanie, in un contesto ispirato sia agli eroi dotati di abilità incredibili sia alle sfide offerte dal medium videoludico.

Non mancheranno simpatiche gag nel corso dell'avventura e sicuramente i tre supereroi in erba daranno prova di tutta la loro simpatia. Il film, descritto come una superhero-family-comedy è stato ideato e diretto da Cory Edwads, prodotto da Vanguard Films and Animation e 3QU. Sebbene sembri chiaramente indirizzato ad un pubblico giovanile potrebbe sorprendere anche chi si è goduto film come Gli Incredibili e MegaMind.

Fearless arriverà su Netflix il 14 agosto. Il catalogo della piattaforma è sempre molto vario, e a fianco a produzioni del genere troviamo film destinati ad un pubblico decisamente più maturo: scoprite quale film detiene il record di parolacce su Netflix.