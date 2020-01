Netflix e Apple sarebbero in trattative per acquistare la MGM

La guerra dello streaming continua anche negli uffici delle rispettive aziende e con le strategie di diversificazione: a quanto pare sia Apple che Netflix sarebbero in trattative per acquisite uno degli studios storici di Hollywood: la Metro-Goldwyn-Mayer.

A renderlo noto è un report di CNBC, il quale suggerisce come i due colossi dello streaming siano nelle fasi iniziali delle trattative che avrebbero come fine quello della vendita della società. Dopo essere riemersa con successo dalla bancarotta del 2010, i capi della MGM, ovvero Anchorage Capital, Highland Capital e Solus Alternative Asset Management, hanno iniziato a tastare il terreno in cerca di possibili compratori. CNBC riporta che il valore commerciale della società sia all'incirca di 10 miliardi di dollari.

Nel mondo degli odierni franchise, la MGM non è più il grande studio di un tempo, e non è più in grado di reggere da sola la concorrenza di colossi come WarnerMedia, Disney e Sony. Considerato uno dei più grandi studios di sempre, gli esperti la ridussero allo status di "mini-major" nella metà degli anni '80, e da allora non si è più smarcata da quella situazione. Al momento attuale, la MGM è ancora proprietaria di franchise celebri come quelli di Rocky, RoboCop e Species, ed è co-proprietaria dei diritti di sfruttamento cinematografico di James Bond insieme a EON Productions. L'acquisizione di cui si parla in queste ore dovrebbe prevedere la presenza sul piatto anche delle sue sussidiarie, MGM Home Entertainment, Orion Pictures, Epix e la porzione di compagnia United Artists Releasing, quest'ultima in comproprietà con Annapurna Pictures.

Tra i punti di maggior appeal per l'acquisto da parte di altre società c'è il ricco catalogo. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, tuttavia, la MGM - pur avendo distribuito il suo primo film nel 1924 - possiede i diritti sulle sue pellicole solo a partire dal 1986 (e in avanti). la compagnia ha infatti venduto il suo catalogo pre-1986 alla Turner Entertainment, ora sussidiaria di WarnerMedia.

In uno scenario in cui Apple e Disney sono appena approdati sul mercato della produzione di contenuti per lo streaming sulle proprie piattaforme (Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo prossimo mentre Apple TV+ ha già trionfato ai SAG Awards con The Morning Show), e con l'atteso arrivo di HBOMax e di altri servizi, non si fa fatica a capire perché l'interesse nel catalogo della MGM sia così alto. La guerra dello streaming è appena cominciata...