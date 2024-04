Su Netflix è appena arrivato un nuovo film animato che non dovete assolutamente perdervi

In attesa de Il ragazzo e L'airone di Hayao Miyazaki, che uscirà in streaming su Netflix a livello mondiale, vi segnaliamo un nuovo film d'animazione giapponese imperdibile appena sbarcato sulla piattaforma e reso disponibile per tutti gli abbonati.

Stiamo parlando di Suzume di Makoto Shinkai, il settimo film dell'acclamato regista giapponese che segna il suo ritorno alla regia dopo Weathering with You del 2019, vincitore del premio “Animation of the Year” durante la 43esima edizione dei Japan Academy Film Awards.

La storia di Suzume inizia quando il cielo si tinge di rosso e la terra trema, con il Giappone sull'orlo di una catastrofe e la protagonista Suzume, un'adolescente determinata, che partirà in missione per salvare il suo paese: in grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l'unica capace di chiudere delle misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque, ma per riuscirci e salvare il destino di tutti dovrà affrontare un viaggio molto pericoloso.

Suzume segna dunque il grande ritorno di Makoto Shinkai, che nel 2016 ha conquistato il mondo con il successo planetario di Your Name, film che ancora oggi è il terzo film animato giapponese più visto nel mondo e per il quale vinse addirittura il premio del miglior regista dell'anno agli Oscar giapponesi. Tra i suoi lavori precedenti ricordiamo anche The Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second.

Presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso, Suzume è arrivato nelle sale italiane il 27 aprile 2023, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, ed è ora disponibile su Netflix. Per altri contenuti scoprite questo meraviglioso film giapponese sui loop temporali che dovete assolutamente recuperare.

