Netflix, annunciato il sequel di uno dei migliori dark fantasy della piattaforma

Si tratta del film non inglese più popolare nella storia di Netflix e ora lo streamer ha avviato ufficialmente i lavori per il sequel. Troll di Roar Uthaug è stato pubblicato nella libreria di Netflix a dicembre del 2022 ed è diventato un titolo di successo in tutto il mondo, dove risulta il film non inglese maggiormente visto.

In base a quanto riporta Variety, Netflix ha ordinato la produzione di Troll 2, con Uthaug nuovamente alla regia, insieme allo sceneggiatore Espen Aukan e i produttori Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024. Recuperate nel frattempo il trailer di Troll.



Roar Uthaug ha dichiarato a Variety:"Realizzare Troll è stato il sogno di una vita diventato realtà, e l'accoglienza che il nostro film norvegese ha ricevuto in tutto il mondo è stata incredibile". Secondo i produttori Troll 2 "ruoterà ancora una volta su un personaggio di una fiaba norvegese, interpretato, diretto e prodotto da norvegesi".



Il primo film ha ricevuto ben 103 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni, secondo quanto riportato da Netflix, comparendo anche nella Top 10 di 93 Paesi. I numeri di Troll hanno battuto tutti i record di film non inglese nel 2022, senza che qualche altro lungometraggio riuscisse a superarlo.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Troll e poi correre su Netflix per recuperare il film di Roar Uthaug, in attesa di vedere il sequel in futuro.