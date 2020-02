Netflix annuncia con un teaser la trilogia animata Transformers: War For Cybertron Trilogy

Quello di Transformers è un franchise che sembra aver perso un po' di appeal negli ultimi anni: la saga cinematografica firmata da Michael Bay non ha mai goduto dei favori della critica, ma ultimamente anche i numeri erano venuti meno, tanto da convincere la produzione a cancellare il settimo capitolo previsto per il 2019.

Dal 2018 in poi, anno dell'uscita del prequel Bumblebee, di robottoni capaci all'occorrenza di mimetizzarsi come mezzi di locomozione vari al cinema non se n'erano più visti: Netflix ha però deciso di puntare ancora sul brand, stavolta affidandosi però al piccolo schermo e al cinema d'animazione.

La piattaforma ha infatti nelle ultime ore diffuso il trailer di Transformers: War For Cybertron: Siege, primo capitolo di una trilogia animata intitolata appunto Transformers: War For Cybertron. Il trailer in questione è stato presentato da Netflix alla Toy Fair di New York, senza però che venissero rilasciate informazioni relative alla data di uscita (certo è, però, che la trilogia arriverà soltanto su Netflix).

Stando a quanto è possibile capire dal filmato stesso, i tre film animati ci riporteranno indietro nel tempo fino all'inizio della guerra tra Autobot e Decepticons, con le forze del bene e del male pronte a scontrarsi nella ricerca dell'Allspark. Le premesse sembrano piuttosto buone: chissà che Netflix non riesca a convincere anche quella critica che con i film di Michael Bay non era mai stata troppo morbida.