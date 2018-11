Netflix annuncia sei progetti d'animazione fra cinema e serie tv

La compagnia di streaming on demand Netflix ha annunciato l'ordine di ben sei diversi progetti d'animazione, divisi fra tre lungometraggi cinematografici e tre serie televisive.

Per quanto riguarda il cinema sono stati presentati My Father's Dragon, un film d'animazione in 2D realizzato dalla regista nominata all'Oscar Nora Twomey (The Secret of Kells), e The Willoughbys, un adattamento dell'omonimo romanzo di Lois Lowry che sarà scritto e diretto da Kris Pearn (Piovono Polpette 2). The Willoughbys è già in produzione e vanta un cast vocale che comprende Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara e Jane Krakowski. Infine c'è My Father's Dragon, scritto dalla sceneggiatrice di Inside Out Meg LeFauve.

Sul fronte televisivo il servizio di streaming ha ingaggiato Craig McCracekn, creatore de Le Superchicche, per sviluppare una nuova serie su un ragazzo che si trasforma in un eroe superpotente dopo aver trovato alcune pietre cosmiche. "Non sarà la tipica storia di realizzazione dei desideri", ha detto McCracken. "Lo show seguirà il suo protagonista mentre lotta per sfruttare le sue nuove abilità, e sarà la storia di come la realtà di avere questi poteri non sia all'altezza della sua fantasia. Ho sempre pensato che la parte migliore delle storie dei supereroi è quando li guardi mentre cercano di capire i loro poteri, non quando sono diventati già fantastici nell'usarli."

Le altre due serie tv sono Trash Truck, storia dell'amicizia di un bambino di 6 anni con un camion della spazzatura e Go! Go! Cory Carson, uno spettacolo basato sul successo della celebre linea di giocattoli. Entrambi gli spettacoli sono diretti ad un pubblico infantile. Inoltre, Netflix svilupperà anche una serie limitata intitolato Maya and the Three, creata da Jorge Gutierrez (Book of Life).

In un'intervista con Variety, Gutierrez ha detto che voleva creare uno spettacolo pensato come un "Signore degli Anelli messicano, più esilarante che epico." Ha aggiunto che la serie vanta un eroe femminile, che è per metà umano e per metà divino, e ha detto che il progetto attingerà pesantemente alle leggende mesoamericane. "Mi sono reso conto che la maggior parte della mitologia è abbastanza sessista", ha detto Gutierrez. "Questo è il mio tentativo di creare un'eroina femminile e metterla al centro di una storia fantasy." Gutierrez, che ha scritto tutti e nove gli episodi della mini-serie, aveva inizialmente deciso di dirigerla in toto, ma alla fine dirigerà solo quattro puntate.

"Stiamo cercando di prendere la filosofia Netflix e portarla nel campo dell'animazione", ha affermato Melissa Cobb. "Vogliamo produrre una vasta gamma di contenuti che piaccia a bambini e alle loro famiglie."

Lo studio ha già annunciato diversi progetti ambiziosi, inclusi il film il Pinocchio in stop motion di Guillermo del Toro e Over the Moon, un film fantasy animato diretto da Glen Keane (La Sirenetta, Aladdin, Tarzan).

Qui sotto trovate una lista completa dei titoli svelati, insieme alle loro sinossi ufficiali e alle date di uscita.

MAYA E THE THREE (2021)

Una serie limitata animata creata, scritta e diretta da Jorge Gutierrez. Ambientato in un mitico mondo di ispirazione mesoamericana, una principessa guerriera intraprende una missione per reclutare tre combattenti leggendari al fine di salvare il mondo degli uomini e degli dei da un'oscura minaccia. Silvia Olivas è co-sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva.

MY FATHER'S DRAGON (2021)

Un film d'animazione in 2D diretto da Nora Twomey e scritto da Meg LeFauve (Inside Out), basato su una storia originale della LeFauve e di John Morgan, che sono anche produttori esecutivi. Bonnie Curtis e Julie Lynn della Mockingbird Pictures stanno producendo insieme a Paul Young e Tomm Moore. Il film è basato sull'omonimo romanzo della scrittrice americana Ruth Stiles Gannett.

GO! GO! CORY CARSON (2019)

Serie animata per bambini creata dai Kuku Studios di Berkeley, California, prodotta da Alex Woo (Wall-e, Ratatouille), Stanley Moore (Alla Ricerca di Dory, Monster's University) e Tone Thyne. La serie segue le avventure della macchina per bambini Cory Carson mentre percorre le strade tortuose dell'infanzia a Bumperton Hills.

KID COSMIC (2020)

Serie animata in produzione da Craig McCracken. Lo spettacolo è incentrato su un ragazzo che sogna di diventare un eroe, e quando si imbatte in alcune pietre cosmiche di potere i suoi sogni sembrano essere diventati realtà. Sfortunatamente essere un eroe è una cosa completamente diversa dal fantasticare di essere un eroe, ed è proprio questa la grande sfida diventa che il protagonista dovrà affrontare.

TRASH TRUCK (2020)

Serie animata prodotta da Glen Keane. Hank è un ragazzo di 6 anni ruspante, coperto di sporcizia, con una grande immaginazione e un migliore amico ancora più grande ... un gigantesco camion dei rifiuti. Dall'imparare a volare ad andare dal dentista, non c'è avventura troppo grande o troppo piccola per questi due migliori amici.

THE WILLOUGHBYS (2020)

Un lungometraggio animato in CG attualmente in produzione alla BRON Animation e realizzato dallo sceneggiatore e regista Kris Pearn. Quando i quattro bambini di Willoughby vengono abbandonati dai genitori egoisti, dovranno imparare ad adattarsi al mondo contemporaneo per creare una nuova e moderna famiglia. Basato sull'omonimo romanzo dell'autore vincitore del Newbery Award, Lois Lowry e interpretato da Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara e Jane Krakowski.