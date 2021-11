Netflix rifa sé stessa: annunciato remake USA di Time to Hunt, action coreano di Netflix!

A poche ore dalla conferma della stagione 2 di Squid Game, Netflix torna in Corea del Sud annunciando il remake di Time to Hunt, acclamato thriller post-apocalittico distribuito nel 2020 dalla nota piattaforma di streaming on demand.

E' la prima volta in assoluto che lo streamer decide di adattare in inglese uno dei suoi film in lingua locale, una manovra che, per così dire, chiude il cerchio di un successo nato in Corea ma arrivato al successo internazionale grazie alla distribuzione netflixiana. Lo studio ha anche scelto il regista Adam Randall per il remake, recentemente fattosi notare per la commedia sui vampiri Night Teeth, entrata nella top10 dei programmi più visti sulla piattaforma.

Time To Hunt, che ha debuttato al Festival di Berlino lo scorso anno, segue un gruppo di giovani che commettono dei crimini per sopravvivere in una Corea del prossimo futuro colpita dalla crisi finanziaria. Il film originale, ben accolto dalla critica (e consigliato da Everyeye nella nostra lista dei migliori film coreani da vedere dopo Parasite) è stato diretto da Yoon Sung-hyun e presenta un cast di attori coreani emergenti tra cui Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong, Choi Woo-shik, Park Jeong-min e Park Hae-soo. Adam Randall, noto anche per l'horror del 2019 I See You, ha dichiarato: "Ho visto il film originale all'inizio del lockdown e ho pensato che fosse davvero bello. È un film per metà di rapina e per metà di inseguimento, ambientato in una società quasi-distopica, quindi combina tre dei miei generi cinematografici preferiti. La versione su cui sto lavorando è ambientata negli Stati Uniti, avrà una storia diversa ma una struttura simile. Da quanto ho capito, questa è la prima volta che Netflix rifa in inglese uno dei suoi film in lingua straniera. Sono orgoglioso!".



Qui sotto se volete trovate il trailer ufficiale di Time to Hunt: se vi siete persi il film l'anno scorso, è il momento ideale per recuperarlo!