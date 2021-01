Netflix annuncia un nuovo film d'animazione: ecco The Witch Boy!

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato The Witch Boy, un nuovo film d'animazione originale attualmente in fase di produzione.

Il film, la cui prima immagine è stata pubblicata tramite il post che trovate in calce, sarà l'esordio alla regia in un lungometraggio per Minkyu Lee, che da anni lavora nell'animazione hollywoodiana e i cui crediti contano titoli come La principessa e il ranocchio, Big Hero 6, Ralph Spaccatutto e Frozen, oltre alla regia del cortometraggio Adam and Dog, nominato all'Oscar.

The Witch Boy, basato sull'omonima serie di graphic novel di Molly Ostertag, racconta la storia di un ragazzo che vive in un mondo segreto in cui tutte le ragazze crescono per essere streghe e tutti i ragazzi diventano dei mutaforma. Tuttavia, quando il protagonista inizia a scoprire di avere poteri da strega, il suo mondo sarà rivoluzionato.

The Witch Boy sarà un film musicale, con brani originali realizzati dalla band nominata ai Grammy Haim. Maria Melnik ha scritto la sceneggiatura, con Roy Lee, Miri Yoon e Ryan Harris in produzione. "Il mio grande sogno è sempre stato quello di creare un film d'animazione in grado di evolvere il genere in sia nei contenuti che nella forma", ha detto Lee in una dichiarazione. "La congiunzione tra questo mio sogno, le mie esperienze e la storia di Aster e Juniper è ciò che mi ha attirato di questo progetto, sono grato che Netflix mi abbia dato la possibilità di svilupparlo. Spero che possa parlare al pubblico di tutto il mondo come qualcosa di veramente speciale".

