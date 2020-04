Netflix annuncia Metal Lord, il nuovo film di David Benioff e DB Weiss

Ad ottobre scorso i creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss avevano abbandonato Star Wars per firmare un accordo di esclusiva con Netflix, e adesso la compagnia ha finalmente annunciato il primo film del quale si occuperà la coppia di sceneggiatori.

Stando a quanto riportato da DiscussingFilm, infatti, i due autori produrranno e scriveranno la sceneggiatura di Metal Lord, nuovo film originale della compagnia di streaming on demand che sarà diretto dal regista Peter Sollett.

Questo sarà uno dei primissimi progetti di Benioff & Weiss dopo la conclusione de Il Trono di Spade e la firma dell'accordo globale con Netflix. Tra i produttori del film anche Greg Shapiro, dietro a Detroit, The Professor, Serenity e più recentemente The Rhythm Section. Sollett, che dirigerà il film, ha già firmato le regie per Infinite Playlist di Nick & Norah, Freeheld e Raising Victor Vargas. Di recente ha anche diretto due episodi di Evil della CBS, ma soprattutto è stato scelto da Warner Bros. per il live-action di Minecraft, che è ancora in fase di sviluppo.

La trama di Metal Lords segue due bambini che vogliono fondare una band heavy metal in una scuola superiore, dove solo due persone si interessano dell'heavy metal: qui conoscono una ragazza molto brava col violoncello, e insieme i tre decidono di risolvere le loro differenze e lavorare duramente in modo da poter vincere la Battaglia delle Bande.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti.