Netflix annuncia un film tutto al femminile dai produttori di Justice League e Aquaman

Netflix sta sviluppando una commedia tutta al femminile attualmente senza titolo con il produttore Jon Berg, ex copresidente della produzione della Warner Bros..

Il team di scrittura sarà composto da Jordan Roter (The Tear Down, Camp Rules) e Monica Corcoran Harel (New York Times, Marie Claire), ma tutti i dettagli sul misterioso progetto vengono tenuti segreti. Il film sarà prodotto anche da Roy Lee della Vertigo.

Berg è entrato in Vertigo nel 2017 dopo aver supervisionato i progetti della Warner Bros. per DC Films: tra i suoi crediti citiamo ha Elf, Doctor Sleep, Justice League, Wonder Woman e Aquaman. Berg ha svelato il progetto in collaborazione con Netflix per il lancio della sua nuova casa di produzione, la Good Luck Kid Productions, una società che produrrà film, serie televisive e podcast. Il suo primo lavoro sarà proprio un podcast, una trasmissione radiofonica di Batman di 10 episodi scritta e diretta da Dennis McNicholas per Warner Animation e HBO Max.

Tra le precedenti collaborazione fra Lee e Berg citiamo invece il thriller horror di Chris Thomas Devlin Cobweb per la Lionsgate, in cui un ragazzo scopre che le voci che sente nelle pareti della sua casa sono reali e la storia di fantasmi The Spire in the Woods per la Amblin, basata sulla serie di articoli Reddit di Tony Lunedi su un adolescente che cerca la causa del suicidio di un amico. I due hanno anche collaborato con Greg Silverman per un adattamento cinematografico del romanzo di Gabriel Bergmoser Sunburnt Country, incentrato su un gruppo di ragazzi che nell'outback australiano si imbatte in una cittadina isolata i cui abitanti danno la caccia e uccidono le persone per sport.