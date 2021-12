Netflix annuncia un nuovo film basato su una storia virale nata su Twitter

Dopo la notizia della collaborazione di Netflix con Hirokazu Kore'eda, il colosso dello streaming ha annunciato la lavorazione di un film ispirato all’amicizia nata per caso tra due sconosciuti in America qualche anno fa e condivisa su Twitter dagli stessi protagonisti.

La vicenda ebbe inizio nel 2015 quando Wanda Dench, una nonna dell’Arizona, convinta di stare scrivendo a suo nipote per invitarlo in occasione della Festa del Ringraziamento, contattò per sbaglio un numero errato. Si trattava di Jamal Hinton, uno studente della High School, che decise di accettare comunque l’invito a cena e di festeggiare insieme all'allora sconosciuta Wanda la Festa del Ringraziamento, condividendo l’accaduto su Twitter. Questa casualità negli anni si è trasformata in una tradizione, celebrata da Dench, Hinton e le loro famiglie ogni anno e condivisa tramite post che hanno raggiunto un’enorme popolarità, tale da convincere Netflix a realizzare un film su queso avvenimento.

Riguardo alla lavorazione della pellicola hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di condividere la nostra storia con il mondo. Speriamo che possa ispirare le persone ad unirsi e creare legami che non avrebbero avuto normalmente. Ci sentiamo molto fortunati per aver trovato una sincera amicizia realizzata da Dio a partire da un messaggio sbagliato”.

Al momento del nuovo film Netflix conosciamo il titolo, “The Thanksgiving Text”, lo sceneggiatore Abdul Williams e il produttore George Tillman Jr., regista de “Il coraggio della verità - The Hate U Give”.

Purtroppo non abbiamo informazioni riguardo al cast, la regia e la data di uscita, anche se possiamo prevederne l’arrivo nel corso del prossimo anno. Rimanendo in tema di festività vi invitiamo a scoprire il catalogo di film natalizi di Netflix per passare al meglio le vostre vacanze.